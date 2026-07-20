Путину доложили, что трасса «Новороссия» полностью находится под контролем России

Трасса Р-280 «Новороссия», обеспечивающая снабжение Крыма, полностью контролируется российскими силами. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.





«Дорога Р-280 <...> находится под полным контролем», — сказал глава региона.





В ходе встречи он также проинформировал главу государства о текущей обстановке в Энергодаре и действиях ВС РФ по снижению последствий вражеских атак. Кроме того, Балицкий рассказал о подготовке к 200-летию Бердянска и о «Союзном проекте» — инициативе по строительству автобусных остановок в городе при поддержке мэров крупных городов.