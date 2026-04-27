Энтомолог рассказал, стоит ли москвичам ждать гибели клещей из-за аномального снегопада

Жителям Москвы не стоит ждать гибели клещей из-за аномального снегопада. Для этого должна серьезно понизиться температура и промерзнуть земля, заявил Daily Storm энтомолог, сотрудник биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко.





«Скорее всего, если не будет сильных похолоданий ниже нуля, то клещи серьезно не пострадают. Им нужно, чтобы промерзла земля, чего в ближайшее время, наверное, не случится», — сказал он.





Мартыновченко добавил, что в период снегопада, когда температура понижена, активность клещей снизится, однако при потеплении они вновь станут опасны.





Снегопад накрыл Москву ночью 27 апреля. Гидрометцентр объявил в городе и области «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 апреля. Столичный департамент транспорта предупредил, что мокрый снег в Москве может сохраниться до вечера вторника.





В центре погоды «Фобос» сообщили журналистам, что потепления в Москве стоит ждать после 1 мая. Первомай, как и последние дни апреля, начнется с заморозков, днем возможны небольшие дожди, а температура повысится до плюс 8–10 градусов.