В России вынесли первый приговор за демонстрацию символики запрещенного движения сатанизма

Советский районный суд Воронежа приговорил студента колледжа Романа Мальцева за демонстрацию символики запрещенного движения сатанизма*. Текст решения опубликован на сайте суда.





Студент получил один год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Молодого человека признали виновным в неоднократной пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистских организаций.





Мальцев уже привлекался за пропаганду запрещенной символики и оплатил штраф. Однако после этого он разместил на своей странице во «ВКонтакте» фото Адольфа Гитлера, а также снимки собственной одежды с сатанинской атрибутикой. В ходе следствия студент полностью признал вину.





Суд также распорядился уничтожить изъятую одежду: черную шапку и кофту с пентаграммой. Смартфон, с помощью которого студент делал снимки и выкладывал их в Сеть, конфисковали и обратили в доход государства.





Это первый в России приговор за демонстрацию символики движения сатанизма. Ранее за подобные действия наказывали только административно.





* Международное движение сатанизма признано экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ