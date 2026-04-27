Российские специалисты поедут в Бурунди для расследования вспышки неизвестного заболевания

Российские специалисты вылетают в Бурунди, чтобы помочь местным властям разобраться со вспышкой заболевания неизвестной этиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.





Сигнал поступил от министра здравоохранения республики Лидуин Барадахана — случаи инфекции зафиксированы в дистрикте Мпанда на севере страны. Группа ученых из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора проведет совместные исследования проб биоматериала.





В распоряжении российских экспертов — современные тест-системы и реагенты, позволяющие диагностировать более 20 инфекций, в том числе особо опасные геморрагические лихорадки. Для оперативной работы также доставлено специальное оборудование.





Анализы будут выполнять на базе совместного Российско-Бурундийского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний, созданного Роспотребнадзором в 2023 году. Он расположен в Национальном институте общественного здравоохранения Бурунди, оснащен всем необходимым для выявления возбудителей даже неясной природы. Все работы будут проводиться с соблюдением строгих мер биологической безопасности.