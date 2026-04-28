В Туапсе загорелся НПЗ после падения обломков дронов
По предварительной информации, никто не пострадал
В Туапсе после падения обломков беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 122 человека и 39 единиц техники.


В городе более четырех часов действовала угроза атаки БПЛА. В одной из школ развернули пункт временного размещения для жителей.


Это не первая атака на объекты инфраструктуры Туапсе в апреле. Ранее беспилотники атаковали морской терминал — тогда на объекте возник крупный пожар, а в акватории Черного моря образовалось нефтяное пятно площадью около 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, была зафиксирована утечка нефтепродуктов в реку Туапсе.


Из-за пожара на морском терминале в городе начались нефтяные дожди. Содержание бензола, ксилола и сажи в воздухе превысило норму в два-три раза.

#пожар #туапсе #атака беспилотников
