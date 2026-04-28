Вологодский губернатор Филимонов отчитался о закрытии всех «наливаек» и вейп-шопов в регионе
Он сообщил, что было ликвидировано 125 алкомаркетов и 316 точек продажи вейпов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о полном закрытии в регионе так называемых «наливаек» и вейп-шопов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.


По словам главы региона, было ликвидировано 125 алкомаркетов. «Все закрыли, как было обещано, к 1 мая», — отметил Филимонов. Та же участь постигла и 316 точек по продаже вейпов.


Губернатор также обратился к некоторым коллегам из других регионов, которые, по его словам, лишь говорят о необходимости решать эти проблемы. 


«Мы только за реальные результаты. Вологодская область — это не говорить, а делать», — подчеркнул Филимонов, передав коллегам «почтение и дружеский привет».


В январе 2026 года губернатор уже заявлял о победе над алкомаркетами в регионе.

