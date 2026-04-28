В Туапсе объявили эвакуацию жителей с прилегающих к горящему НПЗ территорий

В Туапсе объявлена эвакуация населения с территорий, прилегающих к нефтеперерабатывающему заводу, который загорелся после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале.





По его словам, эвакуации подлежат жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков. Для них организован пункт временного размещения в средней общеобразовательной школе №6. Эвакуационные автобусы уже ожидают людей.





В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об увеличении группировки пожарных, задействованных в тушении НПЗ. По его данным, на месте происшествия работают 164 человека и 46 единиц спецтехники. Ранее сообщалось о 122 спасателях и 39 единицах техники.





Пострадавших, по предварительным данным, нет.