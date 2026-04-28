Соловьев извинился перед Боней за то, что назвал ее «потрепаной шалавой»
Он признал, что был излишне эмоционален, и заявил, что странно записывать его в «главные мизогины страны» undefined
Соловьев извинился перед Боней за то, что назвал ее «потрепаной шалавой»

Он признал, что был излишне эмоционален, и заявил, что странно записывать его в «главные мизогины страны»

Телеведущий Владимир Соловьев принес извинения блогеру Виктории Боне в эфире своей программы, куда она пришла в качестве гостьи. В начале передачи ведущий поинтересовался ее самочувствием после недавней травмы ноги и отметил, что она хорошо выглядит.


Соловьев признал, что в предыдущих высказываниях был излишне эмоционален и допустил некорректные формулировки. «Довольно странно меня записывать в главные мизогины страны. 70% мизогинии это женщины», — заявил он.


Ранее телеведущий допустил в адрес Бони резкие выражения, назвав ее, в том числе, «потрепанной шалавой».


Позже он пояснил, что его возмущение было связано не столько с ее обращением, сколько с реакцией на него.


В середине апреля Боня опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Видео длилось около 18 минут. В нем блогер рассказала о проблемах в стране, в том числе массовом забое скота в Сибири и ограничениях мобильного интернета.

