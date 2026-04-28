Силовики задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева
Предварительно, следственные действия также прошли у его замов Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева
Силовики задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Предварительно, следственные действия также прошли у его замов Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева

В Уфе задержан глава администрации города Ратмир Мавлиев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. Сити-менеджера доставили в здание Следственного управления СКР по Башкирии для проведения следственных действий.


По данным издания, внимание силовиков к Мавлиеву может быть связано с продажей земельного участка, ранее принадлежавшего санаторию «Радуга».


Обыски также прошли у заместителей мэра — Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева, сообщают источники. Причины следственных действий официально не раскрываются.


Вице-мэр Дмитрий Черенков прокомментировал ситуацию: администрация Уфы и все городские службы продолжают работать в штатном режиме. 


Ратмир Мавлиев занимает пост главы администрации Уфы с марта 2022 года. До этого он возглавлял администрацию Нефтекамска с 2019 по 2022 год.

