Силовики задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева

В Уфе задержан глава администрации города Ратмир Мавлиев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. Сити-менеджера доставили в здание Следственного управления СКР по Башкирии для проведения следственных действий.





По данным издания, внимание силовиков к Мавлиеву может быть связано с продажей земельного участка, ранее принадлежавшего санаторию «Радуга».





Обыски также прошли у заместителей мэра — Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева, сообщают источники. Причины следственных действий официально не раскрываются.





Вице-мэр Дмитрий Черенков прокомментировал ситуацию: администрация Уфы и все городские службы продолжают работать в штатном режиме.





Ратмир Мавлиев занимает пост главы администрации Уфы с марта 2022 года. До этого он возглавлял администрацию Нефтекамска с 2019 по 2022 год.