Шесть человек остаются под завалами после схода лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии
Снежная масса сошла на рабочих, которые занимались расчисткой технологической дороги
Новости

Шесть человек остаются под завалами после схода лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии

Снежная масса сошла на рабочих, которые занимались расчисткой технологической дороги

В Муйском районе Бурятии на руднике «Ирокинда» произошел сход снежной лавины, сообщили в пресс-службе МЧС России. В момент ЧП девять человек проводили работы по расчистке технологической дороги. 


По предварительным данным, троим рабочим удалось выбраться из-под снега самостоятельно, судьба еще шестерых остается неизвестной — они находятся под завалом. 


По данным прокуратуры, сход лавины произошел около 05:30 мск на промышленной площадке штольни 90 участка ПГУ-1.


На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями, которые приступили к поисково-спасательным работам. Точное число пострадавших и их местонахождение устанавливаются.


Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).


24 апреля в Бурятии, на горе Мунку-Сардык, лавина сошла на четверых человек. Инцидент произошел на перевале «26 партийного съезда»

#бурятия #рабочие #лавина
