Шесть человек остаются под завалами после схода лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии

В Муйском районе Бурятии на руднике «Ирокинда» произошел сход снежной лавины, сообщили в пресс-службе МЧС России. В момент ЧП девять человек проводили работы по расчистке технологической дороги.





По предварительным данным, троим рабочим удалось выбраться из-под снега самостоятельно, судьба еще шестерых остается неизвестной — они находятся под завалом.





По данным прокуратуры, сход лавины произошел около 05:30 мск на промышленной площадке штольни 90 участка ПГУ-1.





На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями, которые приступили к поисково-спасательным работам. Точное число пострадавших и их местонахождение устанавливаются.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).





24 апреля в Бурятии, на горе Мунку-Сардык, лавина сошла на четверых человек. Инцидент произошел на перевале «26 партийного съезда»