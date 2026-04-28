Хинштейн сообщил о гибели фельдшера из Курской области и ее мужа при атаке дрона в Белгородском приграничье

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели фельдшера ФАПа Беловской ЦРБ и ее мужа в результате атаки украинского беспилотника на блокпост в Белгородской области.





«Татьяна Александровна ехала с мужем и ребенком, чтобы снять мальчику аппарат наружной фиксации. К огромной скорби, ее муж тоже погиб», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.





По словам губернатора, только накануне трагедии женщине исполнилось 42 года, ее супругу Николаю Алексеевичу было 40 лет.





Их 16-летний сын Виталий доставлен в детскую областную больницу Белгорода. У него диагностированы акубаротравма и шоковое состояние. По поручению Хинштейна мальчика перевезут в Курск. С ним работают психологи.





Глава региона выразил искренние соболезнования семье погибших.