В Афинах 89-летний пенсионер ранил пять человек из дробовика

В Греции объявлен масштабный поиск 89-летнего мужчины, который устроил стрельбу в двух государственных учреждениях Афин. По данным телеканала ERT-news, пенсионер ранил пятерых человек, однако их жизни ничего не угрожает.





Инцидент начался в здании Единого фонда социального страхования (EFKA) в районе Петралона. Злоумышленник поднялся на четвертый этаж, выстрелил в потолок, а затем ранил сотрудника учреждения в ногу. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.





Вскоре после этого мужчина появился в Апелляционном суде Афин. Там он также поднялся на четвертый этаж и открыл огонь по четырем женщинам-секретарям. Все они получили легкие ранения. После нападения преступник оставил дробовик на месте происшествия и скрылся.





По предварительным данным, стрелявшим является 89-летний бывший сборщик мусора, ранее проходивший лечение в психиатрической клинике. Мотивы его действий пока не установлены. Полиция распространила фотографию подозреваемого и призвала граждан сообщать любую информацию о его местонахождении.