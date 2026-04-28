Путин поручил главе МЧС Куренкову вылететь в Туапсе для контроля за тушением пожара на НПЗ

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Туапсе для контроля за ликвидацией последствий пожаров на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





По словам представителя Кремля, нефть на НПЗ, по которому нанесли удары Вооруженные силы Украины, предназначалась для экспорта.





Киев такими атаками увеличивает дефицит нефти на мировых рынках и провоцирует их дальнейшую дестабилизацию, добавил Песков.





Ранее в Туапсе из-за падения обломков дронов загорелся НПЗ, пострадавших нет. Позже в городе объявили эвакуацию жителей с прилегающих к заводу территорий.