Собянин: Пострадавшим в пожаре на севере Москвы оказывают необходимую помощь
Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на частной строительной площадке в районе Аэропорт. 


На месте ЧП работают городские службы и медики, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, заявил мэр. Причины произошедшего устанавливаются.


Пожар в строящемся здании на севере Москвы вспыхнул утром 28 апреля. По данным МЧС, огонь охватил второй и третий этажи, возгоранию был присвоен пятый (максимальный) уровень сложности. 


В результате трагедии погибли семь человек, пострадали 12. Спасателям удалось эвакуировать 31 человека с помощью специальных устройств.


Пожар ликвидировали примерно через два часа, площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. На месте ЧП продолжают работу сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи. 

