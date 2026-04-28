Польша освободила российского археолога Александра Бутягина в рамках обмена с Белоруссией
Ученый был задержан в декабре 2025 года по запросу Украины, его подозревали в незаконных раскопках в Крыму
Польша освободила российского ученого-археолога Александра Бутягина в рамках обмена с Белоруссией, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский. Его слова приводит ТАСС.


Ранее сообщалось, что Бутягина должны были экстрадировать на Украину. Археолога задержали в Польше в начале декабря 2025 года по запросу украинской стороны. Его подозревают в проведении незаконных археологических работ в Крыму.


Вместе с Бутягиным отпущена супруга российского военнослужащего. Взамен Польша и Беларусь передали двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, сообщает ФСБ.


Переговоры по подготовке обмена велись с участием спецслужб семи стран. Обмен состоялся на белорусско-польской границе, сообщает агентство Белта.

#польша #обмен #археолог бутягин
