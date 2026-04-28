В Туапсе приостановили подачу воды из-за аварии на насосной станции НПЗ

В Туапсе приостановлена подача воды из-за аварии системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, расположенной на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава города Сергей Бойко.





По его словам, водоснабжение прекращено по нескольким улицам и районам Туапсе, а также на территории Шепсинского сельского округа. В период с 18:00 до 19:00 подачу воды временно возобновят, чтобы у людей была возможность сделать запас для бытовых нужд.





До конца дня на территориях, попавших под отключение, установят емкости с водой для бытовых нужд и питьевых целей (пить воду можно будет только после кипячения).





Ранее в Туапсе из-за падения обломков дронов загорелся НПЗ, пострадавших нет. Позже в городе объявили эвакуацию жителей с прилегающих к заводу территорий. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову лично контролировать ситуацию и вылететь в Краснодарский край.