ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая

Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и соглашения ОПЕК+, сообщает государственное агентство WAM.





Как говорится в заявлении, решение продиктовано долгосрочным стратегическим и экономическим видением ОАЭ, а также необходимостью ускорить инвестиции в отечественное производство энергии. При этом эмираты подтверждают свою приверженность роли надежного поставщика на мировых энергетических рынках.





Там отметили, что выход из организации был оформлен после пересмотра производственной политики страны.





ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это международный картель, созданный в 1960 году для координации нефтяной политики и стабилизации мирового рынка нефти.





Формат ОПЕК+ появился в 2016 году, когда к странам-участницам присоединились 10 крупных производителей во главе с Россией, чтобы совместно регулировать добычу. Сегодня на страны ОПЕК+ приходится около 60% мировой добычи нефти.