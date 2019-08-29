Эрдоган допустил возможную замену F-35 на российские Су-35 и Су-57

Анкара может приобрести российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, если Вашингтон откажет турецкой стороне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, рынок боевых самолетов велик, и Анкара способна обеспечить себя всей необходимой техникой, не прибегая к помощи США.





«Почему бы и нет? Мы не же впустую приехали. <...> У нас нет беспокойства на тему, что будет, если [приобрести F-35] не получится. Все будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой», — ответил Эрдоган на вопросы журналистов, планирует ли Турция приобретать российские самолеты.





Турецкий лидер уточнил, что решение примет после оглашения окончательного решения США по участию Анкары в программе F-35. По его словам, для этого необходимо провести переговоры с американским главой Дональдом Трампом.





Эрдоган мог ознакомиться с Су-57 во время посещения авиационно-космического салона МАКС-2019, куда он приехал вместе с российским президентом Владимиром Путиным 28 августа. Турецкий президент осведомился, продается ли российский истребитель, глава России ответил: «Можете купить».





Ранее о том, что Турция может приобрести другие самолеты, если США откажет Анкаре в участии в программе американского истребителя F-35, заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который 28 августа встречался с эстонским коллегой.

Вашингтон неоднократно подчеркивал, что участие Турции в программе F-35 напрямую зависит от поставок российских ЗРК С-400. По словам главы Пентагона Марка Эспера, Анкаре придется выбирать между российской системой ПВО и американскими истребителями, поскольку американская сторона считает С-400 «угрожающими» истребителям.





В июле 2019 года Россия начала поставки Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф», которые должны быть развернуты к апрелю 2020 года. Президент Турции Эрдоган уже заявил, что С-400 являются наиболее эффективной защитой от возможных угроз.