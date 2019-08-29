В офисе Зеленского объявили дату встречи «нормандской четверки»

Страны-участницы «нормандской четверки» — Россия, Украина, Германия, Франция — договорились о проведении встречи 2 сентября, сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского. В администрации главы государства отметили, что первая встреча пройдет между советниками глав этих стран, которые подготовят условия для проведения саммита на высшем уровне.





«Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран «нормандской четверки» для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта. Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года», — сообщили в администрации главы Украины.





Также в офисе Зеленского добавили, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе разговора с украинским президентом подчеркнула важность проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. «Со своей стороны Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира в Донбассе», — уточнили в пресс-службе Зеленского.





Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление работы «нормандского формата» на высшем уровне поддерживают главы всех стран — участниц переговоров — России, Франции, Германии и Украины. Однако вопрос об участии главы РФ Владимира Путина в переговорах еще не решен. Он также подтвердил, что в скором времени должна пройти встреча советников глав государств «четверки».





Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине. Канцлер Меркель заявила, что следующий такой саммит должен пройти в Париже. О своем намерении провести переговоры «четверки» заявил также президент Франции Эмманюэль Макрон.



