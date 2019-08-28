Глава Пентагона: США возобновят сотрудничество с Турцией, если она избавится от российских С-400

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон рассматривает только одно условие, при котором Турция сможет вернуться в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 — если она избавится от купленных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Анкара получает из России компоненты ЗРС С-400 с 12 июля.





«Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо об F-35, либо об С-400. Не об обеих [этих системах вооружений]. Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить. Либо одно, либо другое», — цитирует главу американского военного ведомства ТАСС.





«Повторюсь: они [турецкие власти] должны будут избавиться от программы С-400 <...>, и затем мы [США] можем рассмотреть это [возвращение Турции в программу производства самолетов F-35]», — добавил он.





23 августа администрация президента США Дональда Трампа официально отозвала свое предложение для Турции о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Вашингтон также заявил, что исключит Анкару из программы F-35, отказав в поставках около 100 самолетов и исключив турецкие компании из производственной цепочки.





С 12 июля Турция получает из России компоненты ЗРС С-400. 17 июля Белый дом опубликовал заявление, в котором выразил опасение, что российские ракетные системы могут использоваться для сбора разведывательных данных об американских истребителях. США неоднократно угрожали Турции ограничениями за покупку С-400, в частности, в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).