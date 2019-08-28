Посольство РФ в США посоветовало сенатору Майку Ли сдать все документы на визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли заполнил анкету на визу, но не предоставил другие нужные документы, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Диппредставительство рекомендовало Ли сдать необходимые бумаги в консульский отдел посольства. Ранее парламентарий заявил, что предоставил все документы, но не получил разрешения на въезд в Россию.





«Мы не комментируем процесс выдачи виз. Поскольку сенатор Майк Ли поднял этот вопрос, хотели бы пояснить: одной заполненной анкеты, как это сделал Майк Ли, недостаточно», — цитирует сообщение российского посольства ТАСС. Соответствующий список документов размещен на сайте диппредставительства.





В пресс-службе сенатора Ли ранее заявили, что он предоставил все необходимые для получения визы документы и ожидает одобрения своего запроса со стороны российских властей. Американский парламентарий хочет поехать в Россию в начале сентября, чтобы встретиться с уходящим с должности посла США в Москве Джоном Хантсманом.





27 августа сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи и сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявили, что им отказали в выдаче российской визы. Джонсон, комментируя якобы полученный им отказ в выдаче российской визы, заявил, что это «мелкое оскорбление» не помешает ему выступать за решительный и жесткий ответ на действия российских властей. В пресс-службе российского посольства в Вашингтоне заявили, что сенатор не обращался за визой и подчеркнули, что «безосновательность обвинений сенатора Джонсона в адрес России не оставляет сомнений — он готов не к диалогу, а настроен на конфронтацию».