В Генпрокуратуре Украины объяснили, почему Вышинского освободили из-под стражи

Саган также опубликовала подписанное Вышинским заявление, в котором журналист подтверждает добровольное участие в «процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за пределы Украины».





28 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Вышинскому с ареста на освобождение под личное обязательство. Журналист должен находиться в своей квартире, являться в суд по первому требованию и воздерживаться от общения со свидетелями по своему уголовному делу, а также уведомлять суд об изменении места проживания и работы.





Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве в мае 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. В том же месяце суд арестовал главреда «РИА Новости Украина». В Москве назвали это происшествие беспрецедентным и неоднократно направляли Киеву ноты протеста в связи с арестом.





Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа заявил, что обмен заключенными с Россией состоится уже в ближайшие дни и он лично занимается этим вопросом. Днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Киев ведут диалог по поводу обмена задержанными и осужденными. Этот вопрос также поднимался на прошедших переговорах Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона, но без упоминания «каких-то конкретных лиц», отметил представитель Кремля.