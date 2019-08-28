Володин посетил выставку коллекции Сергея Щукина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил выставку «Щукин. Биографии коллекции» в ГМИИ имени А.С. Пушкина, где ознакомился с картинами, скульптурами и другими экспонатами коллекции. Компанию политику составил президент компании «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, а экскурсию провела директор музея Марина Лошак. Сергей Щукин, который приобрел первые произведения импрессионистов в 1898 году, вошел в историю как известный коллекционер живописи своего времени.





«Вам удалось сделать то, чего не мог сделать до этого никто — собрать вместе долгие годы искусственно разделенную коллекцию. Подобные выставки уже были ранее, но в таком масштабе — никогда», — заявил спикер Госдумы.





Володин поздравил директора ГМИИ с успешным проведением выставки, где часть экспонатов была из Эрмитажа. Подобная выставка, где впервые, начиная с 1948 года, представлено такое количество картин этой коллекции в одном месте, — это «беспрецедентное событие», отметил он.





«Работа семьи Щукиных внесла такой же большой вклад в развитие нашего искусства, как деятельность великих меценатов Саввы Морозова и Сергея Дягилева», — добавил парламентарий.