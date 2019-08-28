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Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБ.РФ
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Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБ.РФ

Киев обязали возместить российской госкорпорации все арбитражные расходы

Киев обязали возместить российской госкорпорации все арбитражные расходы
Коллаж: © Daily Storm

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма встал на сторону российской госкорпорации «ВЭБ.РФ» — он запретил Украине продавать акции Проминвестбанка (ПИБ), дочернего предприятия ВЭБ.РФ. Киев также обязали возместить госкорпорации все арбитражные расходы.


Старший вице-президент ВЭБ.РФ Игорь Краснов заявил, что Киев по-прежнему игнорирует права российских инвесторов на территории Украины. Он подчеркнул, что все попытки Украины притеснять интересы госкорпорации и в дальнейшем будут встречать «достойный правовой отпор». «Данные нарушения настолько вопиющи и очевидны, что беспристрастный иностранный чрезвычайный арбитр смог оперативно разобраться в ситуации и встать на защиту собственности ВЭБ.РФ. Мы надеемся, что международные инстанции продолжат поддерживать ВЭБ.РФ в борьбе за наши многомиллиардные инвестиции в ПИБ», — цитирует заявление Краснова ТАСС.


27 августа стало известно, что не поступило ни одной заявки на участие в аукционе по продаже на украинской фондовой бирже 99,7726% акций Проминвестбанка. В ВЭБ.РФ связали это с тем, что потенциальные инвесторы опасаются «серьезных правовых и судебных последствий». 


18 июля украинская фондовая биржа разместила сообщение о продаже акций Проминвестбанка. Аукцион был назначен на 28 августа. 21 августа ВЭБ.РФ обратилась в Стокгольмский арбитраж с просьбой рассмотреть вопрос о запрете для Украины реализовывать акции банка до тех пор, пока состав арбитров не рассмотрит требования «ВЭБ.РФ» по существу.


Проминвестбанк — один из крупнейших банков Украины. На 1 января 2015 года он занимал пятое место по размеру активов среди действовавших на тот момент украинских банков. В 2009 году ВЭБ приобрел 97,85% его акций и с того времени остается его основным акционером. После смены власти на Украине в 2015 году и усиления антироссийских настроений у украинских властей ВЭБ несколько раз пытался продать дочерний банк из-за введенных санкций, которые фактически запретили проведение финансовых операций с материнскими структурами и сделали развитие кредитной организации практически невозможным. После того как в августе 2018 года стало известно, что никто из потенциальных покупателей Проминвестбанка не смог получить согласия Национального банка Украины (НБУ) на сделку, ВЭБ принял решение отказаться от его продажи.


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