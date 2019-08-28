Премьер-министр Украины объявил об уходе с поста

«С чистой совестью могу сказать, что новое правительство примет страну стабильной и развивающейся. Все, что сделано на сегодня - это результат усилий многих людей», – заявил Гройсман в своем видеообращении.





Гройсман пожелал своему преемнику силы, терпения, удачи и успеха. Также он заявил, что в дальнейшем будет заниматься вопросами децентрализации.





Как сообщал украинский сайт «Страна», преемником Гройсмана может стать Алексей Гончарук, ранее работавший в Кабинете министров и близкий к иностранным НГО.





На досрочных парламентских выборах в Верховную раду 21 июля 2019 года партия Гройсмана «Украинская стратегия» набрала 2,41% голосов при проходном барьере в 5 %.





В соответствии с Конституцией Украины правительство Гройсмана сложит свои полномочия 29 августа 2019 года и будет исполнять обязанности до формирования нового Кабинета министров.