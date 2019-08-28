Захарова поддержала инициативу Трампа о покупке острова Гренландия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия. Также она удивилась словам королевской семьи Дании, которые заявили, что судьбу острова должны решать его жители. По словам Захаровой, это же можно сказать и применительно к жителям Крыма, которые пять лет назад проголосовали за присоединение к России на референдуме.





«Два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения, на них реагировать, отказываться, принимать соответствующие решения. Это их право», — высказалась Мария Захарова.





По поводу заявления принца Дании Марио Макс Шаумбург-Липпе о том, что судьбу Гренландии должны решать ее жители, Захарова заметила: «У меня один только вопрос: почему то же самое мы не слышали примерно пять лет назад», имея в виду референдум о присоединении Крыма к России в 2014 году.





22 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу Трампа о покупке Гренландии «международным шопингом» и заявил, что Россия таким не занимается.





Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщила газета The Wall Street Journal. Тогда ряд датских политиков выразили возмущение такой инициативой. 19 августа американский президент подтвердил журналистам, что думал о приобретении острова. Данная тема интересна для США в стратегическом плане, пояснил Трамп. Однако он подчеркнул, что этот вопрос «не номер один в повестке дня».





Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инициативу Трампа «абсурдной дискуссией», которую нет необходимости вести. Она обратила внимание, что есть много других по-настоящему важных тем, которые она совместно с властями Гренландии хотела бы обсудить с американским президентом, например сотрудничество с США в Арктике.

Гренландия является частью Датского королевства и имеет представительство в парламенте страны. В 1979 году получила широкую автономию по внутренним делам. В 1985 году Гренландия по итогам референдума вышла из состава Европейского союза, хотя и сохраняет статус ассоциированного государства.