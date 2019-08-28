Кузнецова вступилась за экс-супругу Руслана Горринга, чьи родственники не дают ей видеться с детьми

Детский омбудсмен Анна Кузнецова проявила личную заинтересованность в ситуации с детьми Руслана Горринга и направила обращение в Сунженский районный суд Республики Ингушетия. Об этом Daily Storm рассказали в юридической компании «Гордон и сыновья».





На момент написания материала получить комментарий от самой Анны Кузнецовой Daily Storm не удалось.





Напомним, что жене экс-замглавы Росгеологии Руслана Горринга Хэди Саговой не дают видеться с ее детьми, которые по решению Сунженского суда Ингушетии проживают с отцом осужденного. Учредитель юридической компании «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон, к которой Сагова обратилась для защиты своих прав, рассказала Daily Storm, что Горринги оказали давление на суд, который склоняется к тому, чтобы вопреки юридической практике оставить детей не у матери, а у деда.

«Руслан Горринг, до того как оказался в местах не столь отдаленных, был влиятельным и богатым человеком. Ему удалось, используя связи, определить место жительства [детей] с собой. Обычно оставляют с матерью, с отцом оставляют, если она пьет или состоит на учете. Никаких проблем у Хэди нет! После обвинения в мошенничестве возник вопрос, чтобы мать забрала детей. Но теперь отец Горринга забрал внуков себе и отдавать не хочет», — поделилась Гордон.

Как рассказали в компании «Гордон и сыновья», несмотря на решение суда 2017 года, который определил, что проживать дети Руслана Горринга будут с ним, все это время они жили у деда, отца Горринга. По словам Гордон, сейчас опять идет разбирательство, Сунженский суд решает вопрос о месте проживания двухлетней Зои и пятилетнего Натана, хотя у родителей есть приоритетное право на детей. За все это время они виделись с матерью всего несколько раз. Отец Руслана Горринга, по ее субъективному мнению, явно оказывает влияние на судью Льва Ярыгина и делает все, чтобы дискредитировать Хэди Сагову.

«Все это время мама не видит детей, ее не пускают к отцу Горринга, у которого находятся дети. Он, на мой взгляд, пытается давить на суд. Я считаю, что это абсурдная ситуация, потому что никакого права оставлять себе детей бабушка с дедушкой не имеют. Но есть законы местности, законы шариата, которые тут почему-то включаются. Хотя Ингушетия — тоже часть Российской Федерации», — заявила Daily Storm Гордон.

Глава юридической компании добавила, что ее фирма и дальше будет отстаивать права Саговой.

В январе 2019 года Руслана Горринга уволили с должности первого заместителя гендиректора Росгеологии из-за распространившегося в Сети видеоролике, в котором он во время игрового стрима в нецензурной форме рассказывает о работе в компании и сексуальных связях с сотрудницами. В марте его задержала полиция в аэропорту Внуково при попытке вылета в Сочи, при этом Горринг взял три билета на три разных самолета. Его задержали по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах.