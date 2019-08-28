Умерла девочка из России, получившая травмы в бассейне в Турции

Алиса Адамова, пострадавшая в результате несчастного случая в бассейне в турецком городе Бодрум, несмотря на неоднократные попытки реанимации, скончалась 28 августа. Об этом сообщили в посольстве России в Турции. Инцидент произошел 18 августа: руку девочки, которой было 12 лет, засосало в трубу, выбраться самостоятельно она не смогла. На помощь ей пришли ее отец и гости отеля. После происшествия девочка была госпитализирована и впала в кому.





«С прискорбием сообщаем о том, что сегодня, несмотря на предпринятые медицинским персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка Алиса Адамова, госпитализированная в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего с ней 18 августа в отеле «Санхилл» в Бодруме. По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца», — сообщила РИА Новости представительница посольства.





Российские дипломаты принесли соболезнования семье и близким девочки. Сейчас генконсульство в сотрудничестве с турецкими властями готовится перевезти тело ребенка на родину.





«Российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание», — отметили в дипведомстве.





Ранее сообщалось, что этот несчастный случай был признан страховым, расходы на лечение в рамках предусмотренного лимита взяла на себя страховая компания. Кроме того, на этой неделе к девочке прилетали врачи из Санкт-Петербурга (родной город Алисы Адамовой), чтобы помочь турецким коллегам в лечении девочки.





20 августа в турецком отеле Sunhill в Бодруме (провинция Мугла) руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга засосало в трубу бассейна, сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на родителей ребенка. По данным издания, инцидент произошел 18 августа. Первым неладное заметил отец девочки и нырнул в бассейн, чтобы помочь ей, однако у него ничего не получилось. Вырвать руку ребенка с куском трубы ему помогли гости отеля. Позже девочку госпитализировали. Ее сердце перезапускали пять раз, однако ребенок продолжал оставаться в коме.