Ольгу Бузову решили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах

Вице-премьер Максим Акимов на правительственной комиссии 28 августа предложил отказаться от старых методов пропаганды безопасности дорожного движения и привлечь для этих целей певицу Ольгу Бузову. По мнению высокопоставленного чиновника, артистка, у которой 15 миллионов подписчиков в соцсетях, является ответственным и патриотичным человеком.





«Бузова, у которой 15 миллионов подписчиков в Instagram, предоставит нам доступ к 15 миллионам молодых матерей. Раз у нее такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит, она наверняка ответственный и патриотичный человек. Нужно предложить ей пропагандировать безопасное поведение на дорогах и заплатить, если надо», — цитирует «Интерфакс» Акимова.





Помимо привлечения к пропаганде известной певицы, вице-премьер предложил для этих целей использовать вирусные ролики. По мнению Акимова, мир изменился, а чиновники до сих пользуется методами устаревших 15 лет назад учебников и брошюр.





«Призываю создать рабочую группу и через два месяца доложить о предложениях. Подойти к вопросу неформально», — уточнил он.





18 июня певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова заявила, что по популярности она обогнала президента России Владимира Путина. По словам артистки, по количеству запросов у нее 58%, а у главы государства — 42%. Также Бузова отметила, что наибольший интерес к ее творчеству проявляют Алтайский край, Самарская и Челябинская области.





﻿Ольга Бузова — бывшая участница шоу «Дом-2», позже стала его ведущей, а также шеф-редактором журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». Ее отец — военный, мать — врач-стоматолог. На шоу «Дом-2» она попала, когда ей было 18 лет. Была участницей и ведущей волонтерской акции «Поезд молодежи», которую курировало Министерство спорта и туризма. В 2012 году вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, в 2016 году они развелись. Открыла в Москве два ресторана, в 2018 году была главной участницей шоу «Замуж за Бузову».