Новости
Новости
St
Мосгорсуд признал законным отказ столичных властей согласовать шествие 31 августа
Новости

Мосгорсуд признал законным отказ столичных властей согласовать шествие 31 августа

Суд отменил решение, обязывающее мэрию Москвы предоставить площадку Либертарианской партии

Суд отменил решение, обязывающее мэрию Москвы предоставить площадку Либертарианской партии
Фото: © facebook / Московский городской суд

Мосгорсуд отменил решение Тверского районного суда Москвы, обязывающее столичные власти предоставить альтернативную площадку Либертарианской партии для проведения шествия против политических репрессий в центре города 31 августа. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом, вступило в силу решение о законности отказа в проведении митинга.


27 августа мэрия Москвы обжаловала решение Тверского районного суда. Действия мэрии обусловлены тем, что москвичей и гостей столицы необходимо защитить от беспорядков в центре столицы в выходной день, рассказал источник Daily Storm.


26 августа Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии столицы из-за отказа согласовывать 31 августа шествие под лозунгами против политических репрессий. Однако в ЛПР остались недовольны решением суда, потому что маршрут не был автоматически согласован, а суд лишь призвал столичные власти найти новую площадку.


Мэрия отказала партии в шествии 22 августа. В качестве причины было указано, что на заявленной площадке (партия планировала пройти по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова) нет места для 10 тысяч человек, о которых заявляли либертарианцы. Кроме того, мэрия отказала помощнице бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвире Вихаревой, а также представителю движения «Психология за права человека» Ивану Брушлинскому в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова 31 августа.


В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в столичный парламент. Только два митинга (20 июля и 10 августа) были согласованы с властями. Несогласованные акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми беспорядками.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии