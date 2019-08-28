Депутат Госдумы указал на необходимость улучшения отношений с Грузией

В комитете Госдумы по международным делам отреагировали на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала Россию изменить позицию и не строить отношения между странами «на принуждении». При этом Грузию она назвала «маленьким соседом» России. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков признал необходимость улучшения отношений между странами, однако отметил, что ни одного примера давления на Грузию со стороны России нет.





«Улучшение отношений России и Грузии объективно необходимо, вытекающее из интересов наших народов, из культурных и экономических потребностей. Исходя из семейных уз, которые связывают многих граждан наших стран. Совсем недавно мы жили в рамках единого государства. Такими заявлениями президент Грузии дает сигналы о готовности к улучшению отношений», — заявил первый замглавы комитета Госдумы.





При этом, по словам Новикова, хотя у грузинского народа есть запрос на улучшение отношений с Россией, Зурабишвили указывает на решающую роль Москвы.





«Но ни одного факта того, что большая Россия оказывает давление на маленькую Грузию, привести невозможно. Поэтому в ее заявлении эти примеры и не прозвучали. На самом деле это перекладывание c больной головы на здоровую. В любом случае заявка на улучшение отношений может приветствоваться», — добавил Новиков.





28 августа на канале Euronews вышло интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили, в котором она призвала Россию изменить свою позицию: «Чтобы иметь какие-то контакты с Россией, возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы. Также России необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении».





7 июля телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави-2» оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей. Высказывания журналиста вызвали международный скандал. Несмотря на это, директор канала Николоз Гварамия отказался увольнять Габунию. Главный редактор грузинского информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили рассказал Daily Storm, что телеведущий и гендиректор состоят в сексуальной связи, а автором оскорбительного монолога Габунии был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.





18 июля предприниматель Кибар Халваши, который официально стал владельцем «Рустави-2», уволил Гварамию с поста генерального директора телеканала и назначил на эту должность своего адвоката Паату Салию. 2 августа Гварамия был вызван на допрос по делу о финансовых махинациях в телекомпании. 20 августа Салия заявил об увольнении ряда журналистов «Рустави-2». В числе освобожденных от должности сотрудников оказался и Габуния. По словам нового владельца канала, причиной увольнений стал конфликт интересов.





Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений с 2008 года.