Раскрыта схема хищения денег с карт хакерской группировкой TipTop

«Сотрудниками отдела «К» МВД по Чувашской Республике было установлено, что хищения совершались с использованием вредоносной компьютерной программы. Вирус заражал телефон во время скачивания популярных мессенджеров для переписки с неофициальных сайтов и блокировал поступление СМС-информирования владельцу банковской карты», — говорится в сообщении на сайте МВД Чувашской Республики.





В поимке хакера помогла компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании киберпреступлений.





«Данная группа получила рабочее название TipTop. Ее главной целью были клиенты крупных российских банков — пользователи смартфонов на ОС Android. Для заражения телефонов злоумышленники маскировали вредоносные программы под мобильные приложения известных банков из ТОП-10, а также под мессенджер Viber, магазин приложений Google Play или графические приложения компании Adobe. Ссылки на них киберпреступники размещали на собственных ресурсах или взломанных легитимных сайтах», — рассказал руководитель отдела расследований Group-IB Сергей Лупанин.





Правоохранителям известно о трех случаях хищения денежных средств хакерами на общую сумму около 70 тысяч рублей, их жертвами стали жители городов Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш. Полиция задержала 31-летнего хакера в Красноярске. В результате обыска, проведенного полицейскими по месту жительства подозреваемого, обнаружены и изъяты компьютерная техника, жесткие диски, флэш-накопители, телефоны и SIM-карты. Канашский районный суд вынес приговор по статье 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»).





Компания Group-IB отслеживала деятельность группы TipTop с 2015 года. С помощью Android-троянов киберпреступники смогли инфицировать более 800 000 смартфонов.





Group-IB — партнер Interpol и Europol, поставщик решений в сфере кибербезопасности, рекомендованный ОБСЕ. Компания является резидентом технопарка «Сколково».