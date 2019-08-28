«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» договорились о создании сети аэротакси

Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о развитии системы аэротакси. Компании заключили договор на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.





«Подписывается соглашение по созданию городской системы аэромобильности. Подписывают Александр Викторович Охонько, генеральный директор ООО «ВР-Технологии», Алексей Сергеевич Федотов, директор по развитию и сотрудничеству ОАО «Яндекс.Такси», — процитировал ведущего церемонии подписания ТАСС.





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