«Надо спасать МХАТ»: актеры театра обратились в прокуратуру из-за нового худрука

Действующий худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков неуважительно относится к театру, а имя бывшего руководителя Татьяны Дорониной вызывает у него агрессию, заявили на встрече с журналистами актеры театра. Они также сообщили, что обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, потому что считают увольнение Татьяны Дорониной несправедливым и необоснованным. Ранее Министерство культуры без объяснения причин уволило Доронину из МХАТа, а действия Боякова вызвали протест в коллективе.
Бывшая заведующая литературной частью МХАТа Галина Ореханова призвала спасать МХАТ от «массовика-затейника» Боякова. «В 2018 году Мединский сказал, что Доронина вышла на уровень, достойный Станиславского. А через несколько дней ей пришло письмо, где сообщалось об увольнении ее с поста директора и худрука театра. Без всяких объяснений и причин. Бояков — просто массовик-затейник, он не понимает, куда пришел. Надо спасать МХАТ», — эмоционально отметила она.
«То, что Минкульт вместе с человеком, носящим знаменитую фамилию Толстой, позволили себе унизить Доронину — это акция непростительная и небезобидная. Они прекрасно понимают, кого прислали в театр. Доронина сражалась за истинный МХАТ», — рассказала Ореханова.
Актриса Юлия Зыкова в качестве примера того, как падает уровень постановок в театре, прочитала небольшой отрывок из готовящейся пьесы «Парикмахерша». «Я упала в обморок. Очнулась, когда поняла, что мне на лицо льется что-то теплое. Это был Коля: он смеялся и писал на меня. «Ты же хочешь стать настоящей музой?»— спросил он меня, стряхивая последнюю капельку мочи». И это МХАТ!» — возмущенно воскликнула актриса.
Коллега Зыковой Антон Чубченко рассказал журналистам, что Министерство культуры и Бояков не считают их за людей. Он также предположил, что увольнение Татьяны Дорониной готовилось давно.
«Эдуард Станиславович нам пояснил, что театр — это место работы по контракту. Если не нравится — уходите. Подписание такого контракта для всей труппы было понято только так: дайте присягу новому руководителю. Почти во всех своих интервью Бояков заявляет, что худруков выносят вперед ногами. Получается, что Татьяну Васильевну [Доронину] не стали ждать, пока она уйдет вперед ногами, ее сразу закопали», — добавил Чубченко.
«Получается, Минкульт может заменить любого руководителя, не спросив ни у кого разрешения и не посоветовавшись ни с кем. С Дорониной поступили подло и несправедливо. Ее имя у нового худрука вызывает только агрессию», — рассказал он.
В декабре 2018 года художественный руководитель МХАТ Татьяна Доронина стала президентом театра. Вместо нее на пост худрука был назначен режиссер и директор театрального фестиваля «Золотая маска» Эдуард Бояков. С первых дней новый худрук проявил себя жестко: запретил артистам пить и курить. Всем недовольным он предлагал уйти из театра.
Доронина, как и артисты театра, решила, что новым назначением ее унизили после многолетней работы в театре. Позже она заболела и перестала появляться в учреждении. Артисты заявили, что она отдыхает в санатории и не хочет возвращаться после перенесенного «унижения».
23 июня 2019-го часть труппы МХАТа имени М. Горького записала на YouTube видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просили вернуть Доронину. Кроме того, артисты создали на сайте Change.org петицию на имя президента России Владимира Путина, министра культуры Владимира Мединского и советника по культуре Петра Толстого, где попросили объяснить, почему произошли такие радикальные изменения в театре и по каким критериям выбирали новых руководителей МХАТа.