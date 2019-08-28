«Надо спасать МХАТ»: актеры театра обратились в прокуратуру из-за нового худрука

Действующий худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков неуважительно относится к театру, а имя бывшего руководителя Татьяны Дорониной вызывает у него агрессию, заявили на встрече с журналистами актеры театра. Они также сообщили, что обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, потому что считают увольнение Татьяны Дорониной несправедливым и необоснованным. Ранее Министерство культуры без объяснения причин уволило Доронину из МХАТа, а действия Боякова вызвали протест в коллективе.





Бывшая заведующая литературной частью МХАТа Галина Ореханова призвала спасать МХАТ от «массовика-затейника» Боякова. «В 2018 году Мединский сказал, что Доронина вышла на уровень, достойный Станиславского. А через несколько дней ей пришло письмо, где сообщалось об увольнении ее с поста директора и худрука театра. Без всяких объяснений и причин. Бояков — просто массовик-затейник, он не понимает, куда пришел. Надо спасать МХАТ», — эмоционально отметила она.