В России оценили освобождение Вышинского из-под стражи на Украине

Киевский апелляционный суд 28 августа поддержал изменение меры пресечения в отношении главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на освобождение под личное обязательство и выпустил его из-под стражи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует решение украинского суда, но пока воздержится от оценок. В Госдуме назвали освобождение журналиста «долгожданной новостью» и выразили надежду на конструктивный подход новых украинских властей и в других сферах отношений с Россией.





«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение. Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем это решение. Я говорил, что определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего», — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга, комментируя изменение меры пресечения главреду «РИА Новости Украина».





Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение об освобождении Вышинского «долгожданной новостью». Также он добавил, что российская сторона добивалась этого более года — с момента задержания журналиста.





«Вышинский был арестован исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность. Все обвинения против него надуманные и выдержаны в духе русофобской политики предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Надеюсь, что проявленный в его деле конструктивный подход новых киевских властей будет проецироваться и на другие сферы отношений с Россией», — отметил Слуцкий.





Более осторожно на новость об освобождении Вышинского отреагировал российский журналист Владимир Соловьев. По его словам, украинский суд не освободил главреда «РИА Новости Украина», а только изменил ему меру пресечения. «С него же не сняли обвинения. Поэтому вопрос, по крайней мере для меня, находится в политической плоскости», — сказал Соловьев.





Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов назвал решение киевского суда «ожидаемым, но в то же время неожиданным». «Я рад, что оно наконец прозвучало, я убедился в том, что здравый смысл может побеждать и в киевских судах. Посмотрим, как дело пойдет дальше, но знак очень хороший», — добавил он.





Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что судьбоносным фактором в освобождения из-под стражи Кирилла Вышинского стала позиция президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Венедиктов также отметил твердую гражданскую позицию матери журналиста Ларисы Богдановой, которая в июле передала письмо украинскому лидеру с рассказом о том, как ей живется после ареста сына.





«Ключевую роль сыграли три человека — мама Кирилла Вышинского, президенты Путин и Зеленский», — написал Венедиктов в Telegram.