Яшина задержали после освобождения от четвертого подряд ареста

Ранее Яшина задерживали 18 августа, 8 августа и 29 июля. Он отбывал сроки за призывы к участию в несогласованных акциях, а также за организацию митинга; два из них политик отбывал одновременно.





Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 независимым кандидатам, в числе которых — Яшин. 27 августа Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами на выборах.





В июле и августе в Москве прошли согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Одна из них состоялась 27 июля. Это несанкционированное мероприятие переросло в массовые беспорядки. В итоге полиция задержала около 1,5 тысячи человек. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после этой акции. В рамках расследования задержали и затем отправили под арест 13 человек.





Московский метрополитен, ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосгортранс» и несколько других столичных предприятий подали иски к оппозиционерам, включая Илью Яшина, на общую сумму около 13 миллионов рублей. Причиной исков стало перекрытие дорог и нарушение движения транспорта во время несанкционированной акции 27 июля.