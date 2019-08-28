Песков прокомментировал покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел ничего странного в том, что мороженое на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском Владимиру Путину могла продать та же продавщица, что и на МАКС-2017. В то же время глава пресс-службы Кремля признался, что не знает, была ли она той же самой продавщицей.





«Очевидно, что на МАКС из года в год работают одни и те же компании или многие компании повторно задействуются, и те, кто занимается торговлей мороженым, — тоже», — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга, комментируя публикации СМИ о том, что Путин 27 августа купил на МАКС-2019 мороженое у той же продавщицы, что и во время посещения авиасалона в 2017 году.





«Честно говоря, я даже не знаю — это та же продавщица или не та же. Поэтому это, что называется, вопрос не к нам», — добавил пресс-секретарь президента.





27 августа после осмотра экспозиции аэрокосмической выставки МАКС-2019 Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угостились мороженным. Российский лидер купил себе шоколадное и сливочное мороженое «Коровка из Кореновки», а турецкому коллеге предложил вологодское. Путин протянул продавцу мороженого пять тысяч рублей и попросил отдать сдачу главе Минпромторга Денису Мантурoву. «Это ему на развитие авиации», — пошутил президент. «Спасибo за щедрость», — посмеялся министр.