Против директора ФБК возбудили дело за отказ удалить фильм «Он вам не Димон»

14 августа Иван Жданов написал в Facebook, что уехал из России «на время». Он также сообщил, что прекратил голодовку, которую начал 2 августа. Днем 14 августа несколько общественно-политических Telegram-каналов написали, что Жданов покинул РФ, несмотря на то что должен находиться под арестом. Еще 9 августа Мещанский суд Москвы назначил ему административный арест сроком 10 суток по делу о беспорядках в Москве 27 июля.





В мае 2017 года Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Тогда в центре внимания был фильм ФБК под названием «Он вам не Димон» о премьер-министре России. Позже Мосгорсуд постановил, что необходимо удалить из интернета только те фрагменты ролика, которые оспаривал бизнесмен в своем иске.





В фильме говорилось, что Алишер Усманов передал дорогостоящую недвижимость людям из окружения Медведева, а в одном из фрагментов видео Алексей Навальный заявил, что предприниматель был осужден за изнасилование. Усманов требовал опровергнуть эти данные и стереть порочащие его репутацию фрагменты фильма.