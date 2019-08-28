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Против директора ФБК возбудили дело за отказ удалить фильм «Он вам не Димон»
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Против директора ФБК возбудили дело за отказ удалить фильм «Он вам не Димон»

Ивану Жданову по статье о злостном неисполнении решения суда грозит до двух лет лишения свободы

Федеральная служба судебных приставов возбудила уголовное дело против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова за отказ удалить фильм «Он вам не Димон», сообщил адвокат Владимир Воронин. Дело завели по части 2 статьи 315 УК РФ («Злостное неисполнение решения суда»). Максимальное наказание по статье — два года лишения свободы. Сам Жданов сейчас находится за пределами России, о чем он недавно написал в Facebook.


«В отношении Ивана Жданова возбудили очередное уголовное дело. Якобы в качестве руководителя ФБК он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм «Он вам не Димон», сообщил Воронин в Twitter.



Жданов подтвердил эту информацию, опубликовав соответствующий видеоролик. Он предположил, что это уголовное дело нужно, чтобы допросить сотрудников ФБК.


14 августа Иван Жданов написал в Facebook, что уехал из России «на время». Он также сообщил, что прекратил голодовку, которую начал 2 августа. Днем 14 августа несколько общественно-политических Telegram-каналов написали, что Жданов покинул РФ, несмотря на то что должен находиться под арестом. Еще 9 августа Мещанский суд Москвы назначил ему административный арест сроком 10 суток по делу о беспорядках в Москве 27 июля.


В мае 2017 года Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Тогда в центре внимания был фильм ФБК под названием «Он вам не Димон» о премьер-министре России. Позже Мосгорсуд постановил, что необходимо удалить из интернета только те фрагменты ролика, которые оспаривал бизнесмен в своем иске.


В фильме говорилось, что Алишер Усманов передал дорогостоящую недвижимость людям из окружения Медведева, а в одном из фрагментов видео Алексей Навальный заявил, что предприниматель был осужден за изнасилование. Усманов требовал опровергнуть эти данные и стереть порочащие его репутацию фрагменты фильма.


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