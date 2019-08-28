СКР обвинил Абызова в получении 32 миллиардов рублей от незаконного предпринимательства

Следственный комитет России (СКР) предъявил экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в получении от незаконной предпринимательской деятельности доходов в размере около 32 миллиардов рублей. Об этом сообщил следователь на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест имущества Абызова.
«Следствием установлено, что в результате незаконной предпринимательской деятельности на счета компании, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, поступило около 32 миллиардов рублей», — цитирует ТАСС заявление следователя.
23 августа СКР возбудил в отношении Абызова новое дело по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По версии следствия, Абызов в 2018 году нарушил наложенный на него как на члена правительства запрет и осуществлял предпринимательскую деятельность как лично, так и через доверенных лиц.
Защита Абызова считает возбуждение нового уголовного дела незаконным, необоснованным и намерена его обжаловать. Адвокат экс-министра Александр Аснис заявил, что новое дело не имеет отношения к событиям 2011-2014 годов, которые легли в основу первого уголовного дела, и не отягчает уже предъявленное Абызову обвинение.
Михаила Абызова задержали 26 марта в Московской области. Его подозревают в хищениях. Свою вину бывший чиновник не признает. Следствие считает, что Абызов организовал мошенническую схему по краже денег акционеров ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) и ОАО «Сибирская энергетическая компания». По данным правоохранителей, он похитил у компаний четыре миллиарда рублей и вывел их за рубеж. Сам экс-министр назвал уголовное дело в отношении себя и других фигурантов «большим глобальным абсурдом».
Следствие полагает, что в хищении участвовали соратники экс-министра по компании RU-COM Николай Степанов и Максим Русаков, экс-замдиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг, бывший руководитель компании «СИБЭКО» Александр Пелипасов и экс-гендиректор РЭС Сергей Ильичев.