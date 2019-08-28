СКР обвинил Абызова в получении 32 миллиардов рублей от незаконного предпринимательства

Следственный комитет России (СКР) предъявил экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в получении от незаконной предпринимательской деятельности доходов в размере около 32 миллиардов рублей. Об этом сообщил следователь на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест имущества Абызова.





«Следствием установлено, что в результате незаконной предпринимательской деятельности на счета компании, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, поступило около 32 миллиардов рублей», — цитирует ТАСС заявление следователя.





23 августа СКР возбудил в отношении Абызова новое дело по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По версии следствия, Абызов в 2018 году нарушил наложенный на него как на члена правительства запрет и осуществлял предпринимательскую деятельность как лично, так и через доверенных лиц.





Защита Абызова считает возбуждение нового уголовного дела незаконным, необоснованным и намерена его обжаловать. Адвокат экс-министра Александр Аснис заявил, что новое дело не имеет отношения к событиям 2011-2014 годов, которые легли в основу первого уголовного дела, и не отягчает уже предъявленное Абызову обвинение.