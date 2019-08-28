Парламент Великобритании приостановит работу из-за Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что работа британского парламента будет приостановлена со второй недели заседаний до 14 октября. Таким образом, у парламентариев будет минимальное количество времени, чтобы заблокировать выход Соединенного Королевства из Европейского союза (ЕС) без соглашения.





«Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций, вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Англии.





Накануне глава ЕС Дональд Туск и премьер-министр Великобритании разругались из-за процедуры выхода Англии, стороны обвиняют друг друга в нежелании идти на компромиссы. Стороны не могут прийти к общему мнению относительно соглашения, которое было подписано ранее. Джонсон хочет внести в него правки, Брюссель против этого. Поэтому выход Британии из ЕС может состояться без соглашения.





По согласованной ЕС дате Англия должна выйти из союза 31 октября. Переговоры по выходу Великобритании из ЕС зашли в тупик: британских парламентариев не устраивает нынешнее соглашение о выходе, но и выходить без него они не хотят. Еврокомиссия объявила о готовности к варианту выхода без соглашения с Великобританией и приступила к реализации специального плана действий по этому сценарию, о завершении подготовки к которому было официально объявлено уже 25 марта 2019 года.





Причиной тупика стали несогласованные финансовые вопросы: ЕС требует выплаты 91-113 миллиардов евро, также не урегулированы вопросы зоны свободной торговли и пребывания граждан европейских стран в Великобритании и вопросы, связанные с границей с Ирландией. Выход из ЕС спровоцировал политический кризис в Англии и отставку предшественника Джонсона Терезы Мэй со своего поста. Борис Джонсон сразу после вступления в должность заявил, что Англия выйдет из ЕС до 31 октября.





27 августа лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения. Они рассматривают различные варианты действий, включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Джонсону.