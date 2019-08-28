Касамара ответила на вопрос о полетах ее дочери на вертолете в Африке

«Здесь абсолютно скрывать нечего. Да, действительно, она студентка Высшей школы экономики. Ей 4 сентября исполнится 20 лет. Она перешла на четвертый курс. Она с 14 лет работает. Рано стала самостоятельной. Сейчас тоже работает. Живет одна, снимая комнату у подруги», — рассказала политик, отметив, что готова отвечать и на вопросы о своей дочери.





«Я не знаю, откуда появились вертолеты... У меня трое детей. На каждого ребенка вертолетов не хватает. Она неплохо зарабатывает. Начинала как фотограф, журналист, занимается SMM... Учится она рекламе и связям с общественностью, поэтому работает фактически по специальности. Она финансово независима и свои поездки оплачивает сама», — ответила Касамара на вопрос, откуда взялись вертолеты в ролике в Instagram ее дочери.





Ранее в Telegram-канале было опубликовано видео из Instagram дочери Валерии Касамары Арины. Девушка подверглась сетевой травле со всеми ее особенностями вплоть до угроз причинением тяжкого вреда здоровью. После этого она закрыла Instagram от посторонних.