Касамара предложила открыть путь в политику молодежи и «новым силам»

Проректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Москвы и кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара озвучила на пресс-конференции свою программу по либерализации выборного законодательства. По ее мнению, необходимо снизить проходной барьер для партий в Госдуму с 5% до 3%, что позволит увеличить число партий в парламенте и откроет путь в политику молодежи. Для кандидатов в ГД по одномандатным округам Касамара считает нужным снизить число подписей избирателей, необходимое для регистрации на выборах, с 3% до 1%.





«Законодательство нуждается в сильных поправках, нуждается в либерализации. Также надо снизить избирательный барьер на думских выборах [для получения мандата] по пропорциональной системе с 5% до 3% — это позволит пройти в парламент большему количеству партий, в том числе новым политическим силам. Это также станет «социальным лифтом» для молодежи и увеличит политическую конкуренцию, без которой невозможно демократическое государство», — сообщила Касамара.





«Я бы также предложила ввести единую норму подписей, необходимых для регистрации в Госдуму. Считаю, что 1% от числа избирателей — вполне достаточно. Нынешний уровень в 3% очень высокий, знаю по собственному опыту сбора подписей», — добавила она.





По ее мнению, необходимо также сделать проверку подлинности подписей кандидатов более четкой и прозрачной. Для этого следует предоставить возможность сбора подписей через сайт госуслуг, считает Касамара. Кроме того, в качестве альтернативы сборам она предложила восстановить избирательный залог (денежная сумма, вносимая кандидатом из своего фонда до его избрания на должность).





«Надо разрешить партиям, получившим на думских выборах 3% и более, выдвигать кандидатов в губернаторы регионов без прохождения муниципального фильтра. Надо также освободить от сбора подписей на выборах в региональные парламенты действующих муниципальных депутатов, потому что у них уже есть поддержка среди избирателей», — отметила проректор НИУ ВШЭ.





В своем «Манифесте» Касамара также предложила отказаться от расплывчатых формулировок в законодательстве, предполагающих несколько толкований, ввести молодежные квоты в партийные списки на выборах в Госдуму и регионах (чтобы увеличить количество молодых политиков).





Кроме того, она предложила расширить выборность на низовом уровне, чтобы повысить легитимность местных властей (опросы граждан по конкретным проблемам, выборность мировых судей и прямые выборы мэров). Еще одним пунктом ее программы стала идея создания «гайд-парков» — мест в городе, где можно проводить митинги, чтобы не создавать проблем для транспорта.