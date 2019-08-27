Мэрия Москвы обжалует решение суда, обязывающее найти место для акции 31 августа

Мэрия Москвы обжалует решение Тверского районного суда, который 26 августа частично удовлетворил иск незарегистрированной Либертарианской партии (ЛПР), обязав власти предоставить ей альтернативную площадку для протестного шествия 31 августа. Юристы мэрии готовятся отстаивать позицию руководства города в Мосгорсуде, сообщили Daily Storm два источника. Столичные чиновники уверены, что действовали в рамках закона и в интересах москвичей, когда отказывали ЛПР в организации многотысячного шествия по Бульварному кольцу.





«Текст апелляции готовится, будут обжаловать... чтобы защитить свою позицию и интересы жителей столицы», — сказал источник.





Действия мэрии обусловлены тем, что москвичей и гостей столицы необходимо защитить от беспорядков в центре Москвы в выходной день, рассказал Daily Storm один из собеседников. Чиновники уверены, что отказ незарегистрированной партии в проведении митинга был законодательно обоснован. Поэтому мэрия, чтобы отстоять свои права и позицию, которая согласуется с интересами горожан, готовится к новому судебному заседанию.





26 августа Тверской суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии столицы из-за отказа согласовывать 31 августа шествие под лозунгами против политических репрессий. Однако в ЛПР остались недовольны решением суда, потому что маршрут не был автоматически согласован, а суд лишь призвал столичные власти найти новую площадку.





Мэрия отказала партии в шествии 22 августа. В качестве причины было указано, что на заявленной площадке (партия планировала пройти по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова) нет места для 10 тысяч человек, о которых заявляли либертарианцы. Кроме того, мэрия отказала помощнице бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвире Вихаревой, а также представителю движения «Психология за права человека» Ивану Брушлинскому в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова 31 августа.