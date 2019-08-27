Закрытые соцопросы: Кремль оценил шансы на победу врио губернаторов на выборах

Закрытые соцопросы, сделанные для Кремля, показали, что рейтинг врио губернаторов перед выборами в единый день голосования 8 сентября дает им возможность победить в первом туре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с результатами опросов. По данным агентства, исследования проводились в период с конца июля по начало августа.





По данным опросов, наиболее низкая явка, на уровне 30–35%, прогнозируется в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Волгоградской, Вологодской, Мурманской и Сахалинской областях. Наиболее высокая — 60-65% — ожидается в Башкирии, сообщил один из собеседников РБК.





На основе исследований составлен прогноз результатов выборов, основой которого, как утверждает агентство, стали рейтинг от числа определившихся и экспертные оценки:





Игорь Артамонов (Липецкая область) — 74%

Игорь Бабушкин (Астраханская область) — 69%

Александр Беглов (Санкт-Петербург) — 59%

Андрей Бочаров (Волгоградская область) — 69%

Владимир Владимиров (Ставропольский край) — 58%

Олег Кувшинников (Вологодская область) — 60%

Валерий Лимаренко (Сахалинская область) — 68%

Александр Осипов (Забайкальский край) — 75%

Денис Паслер (Оренбургская область) — 74%

Роман Старовойт (Курская область) — 75%

Алексей Текслер (Челябинская область) — 74%

Радий Хабиров (Башкирия) — 80%

Бату Хасиков (Калмыкия) — 80%

Олег Хорохордин (Алтай) — 59%

Андрей Чибис (Мурманская область) — 71%

Вадим Шумков (Курганская область) — 82%





Одним из проблемных регионов в исследовании называется Вологодская область, глава которой, Олег Кувшинников, идет на третий срок. О готовности отдать за него свои голоса заявили 37% опрошенных, а 33% уверены, что никогда не проголосуют за действующего губернатора. Также в области один из самых высоких показателей тех, кто не определился с выбором, — 33% от опрошенных (выше этот показатель только в Липецкой области — 35%).





В Республике Алтай, где на первый срок идет исполняющий обязанности главы региона Олег Хорохордин, в регистрации было отказано всем кандидатам, представляющим титульное население. Этот фактор усиливает вероятность протестного голосования среди жителей республики, поделился выводами один из источников РБК.





В Санкт-Петербурге врио губернатора Александр Беглов настроил против себя часть избирателей из-за «чрезмерно агрессивной информационной кампании», рассказал другой собеседник агентства. Однако, утверждает он, в документе этот факт не зафиксирован в качестве угрозы.





В Ставропольском крае негативно повлиять на итоги выборов могут публикации в местных СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы главы региона Владимира Владимирова, который баллотируется на второй срок, и негативной ситуации в социально-экономической сфере края, пишет РБК.





В комментарии агентству политолог Виталий Иванов допустил, что вторые туры на выборах возможны в двух регионах — Вологодской области и Республике Алтай. По словам эксперта, Олег Кувшинников вступил в избирательную кампанию с низким рейтингом, а его штаб так и не сумел рейтинг существенно нарастить. В Алтае, считает Иванов, Олег Хорохордин может испытывать проблемы из-за того, что его предшественник приучил жителей к определенному образу главы — жесткого, предельно уверенного в себе и способного уволить любого. «Хорохордин не вполне вписывается в этот образ, и это ему мешает», — сказал политолог.





В исследовании подчеркивается низкая информированность населения о предстоящих выборах. По словам источников агентства, СМИ в основном публикуют информацию, необходимую по закону, например, о регистрации кандидатов.