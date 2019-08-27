В Госдуме призвали к диалогу с Конгрессом США на равноправной основе

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал отказ в визе сенатору-республиканцу Рону Джонсону. Слуцкий заявил, что встреч с американскими парламентариями в ближайшее время не запланировано. Санкции в отношении американских сенаторов были введены как ответная мера на действия США со стороны России. В то же время депутат Госдумы призвал к расширению контактов с Конгрессом США и улучшению отношений между странами.





«Полностью разделяю мнение сенатора о том, что прямой межпарламентский диалог может помочь заложить основу для улучшения отношений России с Соединенными Штатами. Со своей стороны мы призывали и призываем к расширению контактов с Конгрессом США, снижение которых произошло также не по инициативе Федерального собрания. Но этот процесс должен идти на взаимоуважительной и равноправной основе», — заявил Слуцкий.





По его словам, в ближайшее время никаких встреч с американскими конгрессменами и сенаторами по линии Госдумы в Москве не запланировано. Также ничего не известно о визите делегации Конгресса США в Россию для переговоров с официальными лицами, на который ссылается Рон Джонсон.





«Мне также непонятна реакция сенатора-республиканца. Он не мог не знать, что находится в ответных стоп-листах России. Его возмущение здесь абсолютно бесполезно. Не Москва начала вводить противоправные рестрикции против парламентариев. Мы неоднократно ставили вопрос на различных уровнях об отмене санкций, как противоречащих самой природе парламентаризма. Однако с подачи Вашингтона общая санкционная политика только усиливается», — добавил российский парламентарий.





В МИД РФ заявили, что поскольку сенатор Джонсон находится в российском стоп-листе, он не мог обращаться за визой и его заявление является «манипуляцией».





26 августа сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы американского парламентария.