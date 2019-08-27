Военные гидрографы открыли пять новых островов в Арктике

Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти новых островов в Арктике в бухте Визе. Их площадь — от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров.





«Они находятся в бухте Визе на западном — Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54 500 квадратных метров», — цитирует сообщение Северного флота «Интерфакс».





На открытых островах провели топографическую съемку, их подробно описали и сфотографировали. «Своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года», — говорится в сообщении. Новые территории впервые заметили при анализе спутниковых снимков. Предположительно, ранее их скрывал ледник.





Представители Северного флота уточнили, что новые острова обнаружила инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне «Визир». На спутниковых снимках новые территории нашла студентка Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова. В конце 2016 года она делала анализ снимков бухты Визе при написании выпускной квалификационной работы.





Гидрографы отслеживают изменения береговой линии в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля по материалам дистанционного зондирования планеты — за поверхностью Земли наблюдают с помощью наземных, авиационных и космических средств, оснащенных различной съемочной аппаратурой. Благодаря таким снимкам за 2015-2018 годы было обнаружено более 30 новых островов, мысов и бухт.