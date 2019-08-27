«Чаще проверяют Telegram-каналы»: Венедиктов ответил на пост «Незыгаря» о проверках в Совбезе и АП

«Я про проверки ничего не знаю, но я знаю, что утечки секретных документов к анонимным Telegram-каналам являются предметом тщательного рассмотрения спецслужб. Все мои контакты с представителями государства фиксируются спецслужбами и не являются чем-то неожиданным. [В интервью Юлии Доренко] я сказал, что у меня есть такие же справки, которые получают и анонимные Telegram-каналы. И чаще проверяют не меня, а Telegram-каналы. Про меня все все знают. А про анонимные Telegram-каналы могут и не знать, но теперь узнают», — рассказал Daily Storm Алексей Венедиктов.





По словам главреда «Эха», его «собутыльники из институтов власти» не обращались к нему по поводу утечек секретных документов. Он объяснил, что как журналист широко работает с представителями институтов власти и лидерами оппозиции и не может допускать ошибок при передаче информации.





«Я делаю профессионально свою работу — добываю и распространяю информацию. Своим именем я сертифицирую информацию, которую распространяю, чего не может сделать анонимный Telegram-канал. А каналы могут позволить себе чаще ошибки и распространение дезинформации, чего не могу позволить себе я», — сказал Венедиктов.





«У меня нет никакого конфликта с [Telegram-каналом] «Незыгарь», я польщен таким вниманием и таким промоушеном, который канал мне сделал, – добавил главред «Эха Москвы». Алексей Венедиктов допустил, что в ситуации с Telegram-каналом имеет место ревность — из-за того, что у него есть имя и известность главного редактора одной из самых популярных радиостанций, а у канала — нет такой известности.





Telegram-канал «Незыгарь» утром 27 августа написал, что после признания Венедиктова в том, что он получает справки, которые пишутся для Совета безопасности РФ, началась проверка утечки информации из Совбеза и администрации президента. Ранее в интервью главред «Эха Москвы» указал на то, что такие же справки получают и другие анонимные Telegram-каналы.