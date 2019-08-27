Путин: Достижения авиапрома и возможности ВКС РФ заинтересуют Турцию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019. В своем выступлении российский лидер выразил уверенность, что достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ заинтересуют турецких партнеров. После приветствия гостей и участников авиасалона лидеры двух стран направились осматривать выставку. Затем они проведут двусторонние переговоры.
«Рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона [МАКС-2019]. И прежде всего нашего дорого друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — сказал Путин в начале выступления.
Далее российский президент выразил уверенность, что достижения авиационной промышленности и технические возможности ВКС России заинтересуют Анкару. «Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», — добавил Путин и отметил, что Москва глубоко ценит международное внимание к российскому авиасалону.
По мнению Путина, перспективы современного авиастроения во многом зависят от широкой международной кооперации, взаимодействия конструкторов и ученых, а также эффективного использования производственных мощностей.
В ответном слове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина посетить технологический фестиваль «Технофест» в Стамбуле, который пройдет в сентябре. «В прошлом году мы впервые провели такой фестиваль, такую выставку, в которой приняли участие более 550 тысяч человек, в этом году мы проведем второй фестиваль с 17 по 22 сентября, в котором ожидаем более миллиона участников. Мы приглашаем весь российский народ на этот фестиваль и в первую очередь — господина президента Путина», — сказал турецкий лидер.
После этого Путин и Эрдоган направились для осмотра экспозиции авиасалона. В частности, лидерам показали новейший российский истребитель Су-57. Главы государств поднялись к кабине самолета и осмотрели ее. После этого к ним присоединились министры обороны России и Турции.
С 27 августа по 1 сентября на подмосковном аэродроме Жуковский проходит Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Главная цель выставки — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. Мероприятие проводится под патронажем президента России Владимира Путина, направившего в этом году приветствие его участникам. В нынешнем году в авиакосмическом салоне участвуют 827 компаний из 33 стран. Экспозиция выставки насчитывает 210 воздушных судов.