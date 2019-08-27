Путин: Достижения авиапрома и возможности ВКС РФ заинтересуют Турцию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019. В своем выступлении российский лидер выразил уверенность, что достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ заинтересуют турецких партнеров. После приветствия гостей и участников авиасалона лидеры двух стран направились осматривать выставку. Затем они проведут двусторонние переговоры.





«Рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона [МАКС-2019]. И прежде всего нашего дорого друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — сказал Путин в начале выступления.





Далее российский президент выразил уверенность, что достижения авиационной промышленности и технические возможности ВКС России заинтересуют Анкару. «Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», — добавил Путин и отметил, что Москва глубоко ценит международное внимание к российскому авиасалону.





По мнению Путина, перспективы современного авиастроения во многом зависят от широкой международной кооперации, взаимодействия конструкторов и ученых, а также эффективного использования производственных мощностей.





В ответном слове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина посетить технологический фестиваль «Технофест» в Стамбуле, который пройдет в сентябре. «В прошлом году мы впервые провели такой фестиваль, такую выставку, в которой приняли участие более 550 тысяч человек, в этом году мы проведем второй фестиваль с 17 по 22 сентября, в котором ожидаем более миллиона участников. Мы приглашаем весь российский народ на этот фестиваль и в первую очередь — господина президента Путина», — сказал турецкий лидер.