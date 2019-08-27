Вашингтон опроверг исключение Палестины из сферы интересов США

Исключение Палестины из списка стран и территорий на сайте Государственного департамента США связано с обновлением веб-ресурса внешнеполитического ведомства, а не с изменением политики Вашингтона. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента. Как утверждает издание, когда именно был удален список стран и территорий с сайта Госдепа, пока неясно. Однако, по данным канала, список был активен до февраля 2019 года, а обновленный веб-ресурс ведомства был представлен в июне текущего года.
«Сайт обновляется. В нашей политике [в отношении Палестины] не произошло никаких изменений», — цитирует CNN заявление представителя Госдепартамента. На вопрос, будет ли список добавлен обратно на веб-ресурс, чиновник повторил, что сайт обновляется.
Ранее в СМИ появилась информация, что Госдепартамент США исключил Палестину из списка стран и территорий на своем сайте. Официальные заявления на эту тему от американской администрации не звучали. Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что Палестинская автономия осуждает дипломатическое ведомство за это действие и данное действие «подтверждает американскую предвзятость по отношению к Израилю».
Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эракат осудил этот шаг на свой странице в Twitter. «Удаление Палестины (ПА, территории) из списка Государственного департамента по Ближнему Востоку — это не национальные интересы США. Это касается продвижения повестки дня совета израильских поселенцев. Решение не видеть правду не означает отмены ее существования», — написал он.
Ранее в своем выступлении с лидером Египта Абдулом Фаттахом ас-Сиси президент США Дональд Трамп отклонил вопрос об исключении из списка Госдепартамента палестинских территорий. При этом он высказал мнение, что палестинцы хотят заключить сделку с израильтянами для получения финансовой помощи от Вашингтона.
Заявления Трампа отражают его «незнание и ограниченное знание сложностей и исторического фона палестинского вопроса», заявила представитель ООП Ханан Ашрави. «Использование гуманитарной помощи в качестве инструмента принуждения и де-финансирование школ и больниц имеет разрушительные последствия», — подчеркнула она.
Палестинская национальная администрация — орган самоуправления, созданный для управления территориями сектора Газа и частью территорий Западного берега реки Иордан. Создана в 1994 году в соответствии с базовыми соглашениями между Израилем и Организацией освобождения Палестины, подписанными 13 сентября 1993 года в Осло. С 2007 года администрация управляла лишь частью территорий на Западном берегу реки Иордан, в то время как сектор Газа перешел под контроль радикального движения ХАМАС.
В январе 2013 года был издан указ председателя администрации Махмуда Аббаса, предписывающий впредь вместо названия «Палестинская национальная администрация» использовать в официальных целях исключительно название «Государство Палестина». Ряд таких стран, как Израиль, Испания, Норвегия, США и некоторые другие, это решение не признали.
В июне 2019 года в Бахрейне состоялась встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ «сделкой века». Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить.