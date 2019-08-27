Вашингтон опроверг исключение Палестины из сферы интересов США

Исключение Палестины из списка стран и территорий на сайте Государственного департамента США связано с обновлением веб-ресурса внешнеполитического ведомства, а не с изменением политики Вашингтона. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента. Как утверждает издание, когда именно был удален список стран и территорий с сайта Госдепа, пока неясно. Однако, по данным канала, список был активен до февраля 2019 года, а обновленный веб-ресурс ведомства был представлен в июне текущего года.





«Сайт обновляется. В нашей политике [в отношении Палестины] не произошло никаких изменений», — цитирует CNN заявление представителя Госдепартамента. На вопрос, будет ли список добавлен обратно на веб-ресурс, чиновник повторил, что сайт обновляется.





Ранее в СМИ появилась информация, что Госдепартамент США исключил Палестину из списка стран и территорий на своем сайте. Официальные заявления на эту тему от американской администрации не звучали. Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что Палестинская автономия осуждает дипломатическое ведомство за это действие и данное действие «подтверждает американскую предвзятость по отношению к Израилю».





Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эракат осудил этот шаг на свой странице в Twitter. «Удаление Палестины (ПА, территории) из списка Государственного департамента по Ближнему Востоку — это не национальные интересы США. Это касается продвижения повестки дня совета израильских поселенцев. Решение не видеть правду не означает отмены ее существования», — написал он.