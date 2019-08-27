Семьи погибших сотрудников ядерного центра в Сарове получили по 200 тысяч рублей

Семьям погибших на военном полигоне под Северодвинском сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) оказали материальную помощь в размере 200 тысяч рублей. Средства были перечислены из резервного фонда властей Нижегородской области, где находится представительство научного центра. Пострадавшие от взрыва получили по 100 тысяч рублей.





«Из резервного фонда правительства Нижегородской области на счета семей погибших при взрыве в Северодвинске сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ перечислены средства материальной помощи в размере 200 тысяч рублей. Пострадавшим выделены средства в размере 100 тысяч рублей», — сообщили ТАСС в минфине региона.





В свою очередь, власти Архангельской области заявили, что не будут проводить дополнительного обследования жителей села Ненокса после ЧП под Северодвинском. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана в обычном режиме.





В Российском федеральном ядерном центре в Сарове были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Его главной задачей является обеспечение и поддержание безопасности ядерного оружия страны.





8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. 10 августа «Росатом» сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое пострадали и были госпитализированы. Ученые из РФЯЦ-ВНИИЭФ позднее заявили, что трагедией закончилось испытание «нового специзделия».





Администрация Северодвинска опубликовала информацию, что после взрыва радиационный фон примерно на 30 минут поднимался до двух микрозивертов в час при установленной норме 0,6 микрозиверта в час. Росгидромет объяснил это явление тем, что над городом 8 августа проходило облако радиоактивных инертных газов.